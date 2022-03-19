شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الأوكرانى: لن تكون هناك محاصيل للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أنه لن تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة، متابعا: "احتياطيات الغذاء تكفي عاما"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.