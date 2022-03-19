شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مقدمى الرعاية: التأمين الصحي يتيح التغطية لجميع المصريين بجودة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قاال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن اتحاد المستشفيات العربية قام بتكريم ممثلين القطاع الصحي في مصر خلال مؤتمر النهوض بالرعاية الصحية في الدول العربية تحت عنوان: "الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد".

وأضاف د. عبدالمجيد، أنه تم تكريم رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، ورئيس مجلس إدارة الاعتماد والرقابة، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ورئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس لجنة الدواء ومجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات.

وأوضح رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن ملتقى اتحاد المستشفيات العربية، ضم كبار الموظفين في وزارات الصحة العربية، ووفود عربية ممثلة بمدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في قطاع الصحة من عدة دول منها “السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، العراق، جمهورية مصر العربية وغيرهم، إضافة إلى عدد من الخبراء والقادة الفاعلين في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي بالمؤسسات الصحية العربية.

وحول منظومة التأمين الصحي الشامل، قال د. علاء عبد المجيد، إنه بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة تم عقد دورة تدريبة وورشة عمل للقطاع الخاص، حيث عقد الغرفة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل بالقاهرة الجيزة لتعريف مستشفيات القطاع الخاص بكيفية الانضمام للمنظومة، وجاري الترتيب لعقد ورش عمل أخري بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد، أنه يتم تجهيز وتهيئة المستشفيات للحصول علي إجازة من هيئة الاعتماد والرقابة، وبالتالي تكون لها الحق في الانضمام.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وستضمن التوزيع العادل والمساواة بينهم، وكذلك ستحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة، وحوكمة النظام الصحي لضمان الكفاءة والاستمرارية، مشيرًا أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي تكافلي اجتماعي، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين في إطار من العدالة في تقديم وتوزيع الخدمة الصحية.ولفت النظر إلى أن المنظومة تتيح للمسجل بالتأمين الجديد حرية اختيار المستشفى التي يتلقى بها الخدمة الطبيي.

ولفت إلى أن التسجيل داخل المنظومة الجديدة يرتبط بالمعايير العالمية التي تنفذها هيئات التأمين الشامل في منظومة للعلاج الشامل، مؤكدا أن معايير الاعتماد الموضوعة لتسجيل مستشفيات القطاع الخاص تتضمن رفع كفاءة المستشفيات وتطوير وتحديث وجلب أحدث الآليات، بالإضافة إلى الاعتماد على البرامج الحديثة والتدريب العلمي المتميز للأطقم الطبية، واخيرا التوزيع الجغرافي العادل لتغطية الخدمة الطبية لكل مواطن.

وأضافت د. غادة الجنزوري، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية‏، أن التعاون مع هيئة الاعتماد سوف يؤدى إلى نشر فكر الجودة بين المستشفيات، والعمل على تطبيق المعايير المطلوبة للانضمام لمنظومة التامين الصحى الشامل.

وقالت الجنزوري، إن الغرفة تعمل مع هيئة الاعتماد المنوط بها قبول المستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية للالتحاق بنظام التأمين الصحي الشامل وفقا لمعايير وضوابط تضمن سلامة المرضى في التعريف بشروط وقواعد الانضمام، مشيرة إلى أنه هذا سيساعد عدد كبير من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للدخول إلى المنظومة واستكمال نجاحها.

واشار د. علاء عبدالمجيد، إلى ان اجتماع مجلس إدارة الغرفه ناقش خلال اجتماعه الأخير استراتيجية وخطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، والاتفاق علي تنظيم لقاءات تعريفية لأعضاء الغرفة بالمحافظات المختلفة عن كيفية التسجيل والاشتراك بمنظومة التامين الصحي الشامل وذلك بالتعاون مع الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية، ومناقشة الدورات التدريبية وورش العمل التي سوف تتبناها الغرفة وتدعمها خلال المرحلة المقبلة، والتي سوف يتم الإعلان عنها للأعضاء كل فيه حينه.