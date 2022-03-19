شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة مصر في توعية الشباب بأضرار المخدرات تحصد المركز الثالث بالمستوى الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على المركز الثالث على المستوى الدولى، في مسابقة "دبي لينكس Dubai lynx " العالمية ،والتي تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميا، وذلك عن الحملة التي أطلقها الصندوق فى شهر رمضان الماضي "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار "رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" وفازت الحملة بالميدالية البرونزية .



أنت اقوى من المخدرات تفوز بالمركز الثالث على المستوى الدولى



ويأتي الفوز بالجائزة الإبداعية في مهرجان "دبي لينكس "العالمي لتعزيز الأعمال التي تقدمها المؤسسات ويزيد من تواجد اعمالها الإبداعية عالميًا وتم التكريم بحضور مجموعة من أبرز الخبراء والمبدعين في مجال الحملات الإعلامية ذات التأثير الإبداعي على مستوى الدولي ،حيث تم اختيار حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتبارها الحملات الإبداعية على المستوى الدولي مؤثرة لدى الشباب في التوعية بأضرار المخدرات ،حيث شاهدها ما يقرب من 30 مليون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب المشاهدة من خلال القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية



حملة أنت أقوى من المخدرات لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي أن الفوز بجائزة "دبي لينكس " العالمية جاء تتويجا للنجاح الكبير الذى حققته حملة " أنت أقوى من المخدرات" في مجال توعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات ،حيث ساهمت في زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان “16023” بنسبة تخطت 400%، وساعدت الحملة العديد من مرضي الإدمان للتقدم للعلاج، واستفاد من خدمات علاج الإدمان 143 ألف مريض إدمان على مدار عام 2021 منهم 5.3% إناث .





من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن اختيار " حملة أنت اقوى من المخدرات " التي أطلقها الصندوق في شهر رمضان الماضي ضمن الحملات الإبداعية على المستوى الدولي في مسابقة " دبي لينكس " وحصولها على الميدالية البرونزية جاء نتيجة النجاح الكبير التي حققته الحملة ،حيث جاءت الأكثر تأثيرا لدى الشباب ضمن البحث الذى أجرته كلية الاعلام جامعة القاهرة على مختلف الأعمار بالمحافظات المختلفة من خلال المقابلات الشخصية، وتحت إشراف عميد الكلية وسبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترات الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كما أن حملة "أنت أقوى من المخدرات "حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولي، فعلى المستوى الدولي اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.