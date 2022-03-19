شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود العسيلي وخالد عليش وعلي لوكا في جامعة حلوان 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل فني يحضره الفنان "محمود العسيلي، وخالد عليش وعلي لوكا"، تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

تقام فعاليات الحفل يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 بالحرم الجامعى الرئيسي في الملعب الكبير خلف الصالة المغطاة من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 4 مساء.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية بجانب الأكاديمية لما لها من أهمية كبيرة في الترويح عن الطلاب حيث تبذل الجامعة أقصى جهد لها في تقديم أنشطة طلابية متنوعه، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم .

ويقدم الفنان محمود العسيلي خلال الحفل عدد من أغنياته المتنوعة، كما يغني علي لوكا عدد من الاغنيات للشباب.