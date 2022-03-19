شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح مبنى كلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، يُرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عددًا من المنشآت والمباني الجديدة بجامعة الوادي الجديد.

في بداية جولته، افتتح الوزير مبنى كلية الطب البشري الذي يقع بمدينة الخارجة على مساحة 1800 متر مربع، ويشتمل على 3 قاعات دراسية و11 فصلًا دراسيًا و11 معملًا بحثيًا و29 مكتبًا إداريًا ومكتبة تعليمية ومتحف، كما تم افتتاح مبنى كلية الصيدلة، الذي يضم 8 معامل طلابية، ويضم (قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية - قسم العقاقير - قسم الكيمياء الدوائية - قسم الكيمياء الحيوية - قسم علم الأدوية - قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية - قسم الصيدلة الإكلينيكية - قسم الميكروبيولوجيا والمناعة)، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية و6 فصول دراسية، وتم افتتاح مبنى كلية العلوم الذي يُقام على مساحة 5500 متر مسطح، ويتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام (الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضة والحيوان والنبات)، ويضم 6 مدرجات و13 معملًا طلابيًا و12 معملًا بحثيًا و8 فصول وأربع قاعات دراسية ومكتبة، كما قامت الجامعة بإنشاء سور وبوابات لمقر الجامعة على مساحة 1000 فدان، ويشتمل على البوابة الرئيسية وثلاث بوابات فرعية وسور بطول أربعة كيلو مترات ونصف.

كما تفقد الوزير عددًا من المنشآت الجاري تنفيذها بالجامعة، ومنها مبنى كلية الزراعة الذي يُقام على مساحة 5600 متر مسطح، ويضم وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية و18 قاعة دراسية و10 معامل، ومبنى كلية التربية الرياضية الذي يشغل مساحة 3000 متر مربع، ويشتمل على 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات دراسية، ومكاتب إدارية، ومبنى كلية الطب البيطري المُقام على مساحة 5600 متر مربع الذي يتكون من مكاتب إدارية و2 مدرج سعة 120 طالبًا وفصول تدريس ومعامل ومكتبة، والمبني السكني الإداري الذي يُقام على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و7 أدوار مُتكررة، ويحتوي على مبنى الإدارة والمطعم وصالة استقبال ومخازن وقاعات للاجتماعات، و56 غرفة.

جدير بالذكر، أن المشروعات التي تم تنفيذها بجامعة الوادي الجديد والجاري تنفيذها، تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه، حيث خصصت محافظة الوادي الجديد 1000 فدان لإنشاء مقر الجامعة الجديد والذي يضم 7 كليات وهي (التربية والعلوم والزراعة والطب البيطري والآداب والتربية الرياضية والطب البشري) والمدن الجامعية، فضلًا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الصيدلة، بالإضافة إلى مزارع الجامعة التي تضم (مزارع النخيل والزيتون والقمح والموالح والمانجو والحقول الإرشادية والصوب ومزارع الإنتاج الحيواني).

شهد الافتتاحات والجولة التفقدية لفيف من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الجامعة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.