شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى: الرئيس السيسى حمل هم لبنان في أزماتها فشكرا له ولمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، زار ظهر اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية، والوفد الموافق له يتقدمهم المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان والزائرالرسولي علي شمال افريقيا، و الاباتي بيير نجم الرئيس العام للرهبانية المريمية المارونية ، والاب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر ، و الخوري نادر جورج عميدالكهنة الموارنة في مصر ، والخوري نبيل هب الريح راعى كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر. والسيد وليد غياض مدير البروتوكول والإعلام. وجورج ضرغام الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والأعلام بالقاهرة.

وأضاف" المركز المارونى" أن قداسة البابا تواضروس رحب بغبطة البطريرك الراعي؛ وتبادلا البطريركان كلمات المحبة وعبارات الود، وتطرقا للتاريخ المشترك بين الشعبينالشقيقين المصري واللبناني؛ والقواسم المشتركة الروحية بين الموارنة والاقباط، فمار انطونيوس الكبير المصري هو أبو الرهبانية. ونقل "المركز الماروني" ان "الراعي" شكرالرئيس السيسى، قائلا: " إن الرئيس السيسى حمل هم لبنان في أزماتها، فشكرا له وشكرا لمصر.

وأضاف" المركز الماروني" أن البطريركان تبادلنا الهداية التذكارية، فقد اهدي" تواضروس" ل " الراعي" عملات تذكارية من صك العملة، وصليبا خشبي من إنتاج الأديرةالمصرية، وأهدى" الراعى" ل "تواضروس" أيقونة سيدة لبنان حاريصا.