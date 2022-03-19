شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الاختبار التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام على استخدام التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365"، جدول الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام للتدريب، على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الأحد 20 مارس الجارى، حيث يؤدى الطلاب غدا امتحان اللغة الإنجليزية والاثنين الفيزياء والثلاثاء مادة التاريخ.

وقالت الوزارة إنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة، وتتم إتاحته طوال اليوم الدراسي كما تولت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها، بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، كانت أرسلت الوزارة التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت خلال الفترة الماضية، كما وجهت الوزارة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وشددت على أنه تم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية، كما أكدت استعداد الطلاب للامتحانات حيث تم تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات و توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.



