شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى لطلاب جامعة عين شمس: من لا يدرك التاريخ وتفاصيله لن يكون لديه وعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة عين شمس، أولى فعاليات "سلسلة ألف باء سياسة"، فى إطار الموسم الثقافى والفنى لجامعة عين شمس، الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع كلية التربية، وذلك فى إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وتنظيم طلابى لأسرة من أجل مصر المركزية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة.

ويشارك في فعاليات اليوم الأول، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق، و الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق و الدكتور علا عبد الفتاح رجب عضو المجلس المصرى لشئون الخارجية ووزير مفوض بالمجلس العربى الأفريقى، و حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، ويرأس الجلسة الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ومستشار جامعة عين شمس للشؤون السياسية والاستراتيجية .

وقال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب و الرياضة الأسبق، إن الوعي السياسي من أهم الموضوعات التي يجب التأكيد عليها وتوضيح المقصود بها لطلاب الجامعات ولمختلف المواطنين، مضيفا أن الوعي هو عبارة عن معلومات يدركها الإنسان من خلال المعرفة والخبرات والاطلاع، لافتا إلي أن الخبرة لها دور في تشكيل وعي الإنسان و تلعب دورا محوريا تشكيل شخصيته، وأوضح أن المقصود بالسياسية هو الإدارة و القيادة والتوجيه ولم تقتصر على الحكم وتولي المناصب، وأنها تمثل أيضا علم وفن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع.

ونصح علي الدين هلال، طلاب جامعة عين شمس بضرورة الاطلاع والمعرفة وفهم كافة الأمور المتعلقة به وبدولته وأن يكون لديه وعي كامل لما يدور بالدولة، و كذلك تعلم منطق التفكير و بناء الحجة وترتيب الكلام من خلال اكتساب الخبرات من الأساتذة و المفكرين و المثقفين، مضيفا أنه يجب عليكم عدم الانسياق نحو اي حجة دينية دون التأكد منها ومن صحتها ومصدرها، ويجب أن نستزيد من الوعي السياسي قائلا:" لما يكون عندك وعي تكون لديك قدرة لفهم متى يدور حولك و فهم الآخرين وأن تكون ذو عقلية ورأي خاص و قدرة علي التفكير و التميز وأن يكون رأيك مستقلا".

فى كلمته، أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أن قضية الاختيار تعتبر من أصعب قضايا الأمم على مر العصور، مشيرا إلى أهمية اكتساب المعرفة طوال فترة التحصيل الدراسي.

وقال الدكتور مصطفى الفقى لطلاب جامعة عين شمس، إن الندم الإيجابى أفضل من الندم السلبى وستظل جامعة عين شمس جامعة عريقة عليكم أن تفخروا بانتماءكم لها .

وقال الدكتور مصطفى الفقي: يجب علي الطلاب التوجه نحو ما يميلون له من رغبات و طموحات تلبى أفكارهم ، مضيفا أن الفرق بين شخص وشخص آخر هو معرفته بالتاريخ، مناشدا الطلاب بالمعرفة و القراءة و الإطلاع ، مؤكدا أن من لا يدرك التاريخ و يطلع علي كافة تفاصيله وحقائقه لن يكون لديه وعي كامل .