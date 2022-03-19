شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 36 خطيبا بالمكافأة على بند التحسين فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة القاهرة (المجموعة الثانية) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، مؤكدة أنها سننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غير ها.

وفيما يلى أسماء الخطباء:

1. محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم القاهرة كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

2. محمد عزت جابر محمود القاهرة كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

3. محمد أحمد يوسف المالح القاهرة كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

4. إسلام جمال حجاب عليوة القاهرة كلية الشريعة والقانون ممتاز مع مرتبة الشرف

5. حسام الدين محمد عبد الوارث قناوي القاهرة كلية الشريعة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

6. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد العال القاهرة كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

7. وليد مصطفى أحمد محمود القاهرة كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

8. محمد ناجح خلف ضيمر القاهرة كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

9. محمد رفعت إبراهيم السديمي القاهرة كلية اللغة العربية ممتاز مع مرتبة الشرف

10. شريف غيته عبد العظيم محمد القاهرة كلية أصول الدين جيد جدًا مع مرتبة الشرف

11. يحيي زكريا حسن علي القاهرة كلية أصول الدين جيد جدًا مع مرتبة الشرف

12. مصطفى ياسر عبد الحميد أحمد القاهرة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا مع مرتبة الشرف

13. إبراهيم محمود عبد الرحمن مهران القاهرة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا مع مرتبة الشرف

14. عبد الله جمال محمد علي القاهرة كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

15. عبد الله مسعد توفيق عبد الحميد غنيم القاهرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

16. مصطفى محمود محمود عبد المقصود القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

17. مؤمن محمد عبد الهادي أحمد القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

18. أحمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

19. محمد نادي أحمد مهلل القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

20. أحمد مصطفى جزر ندير القاهرة كلية التربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

21. عبد الرحمن شرقاوي مبروك يونس القاهرة كلية أصول الدين جيد جدًا

22. مصطفى ربيع عبد الرحمن شعيشع القاهرة كلية أصول الدين جيد جدًا

23. إسلام أشرف إسماعيل علي الشاذلي القاهرة كلية أصول الدين جيد جدًا

24. عمر سيد عبد الرحيم سيد عبد المجيد القاهرة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

25. علاء عصام مسعد رمضان القاهرة كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًا

26. محمد سعد محمد عوض القاهرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا

27. عماد صبحي محمود يوسف القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

28. إسلام حسن مصطفى أحمد الشيخ القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

29. محمد علي عبد الغفار عبد الرحيم مشعل القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

30. محمد عادل أبو زيد محمد القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

31. على عبد الرازق محمد محمد مشعل القاهرة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

32. محمد كرم عبد المحسن سطوحي القاهرة كلية القرآن الكريم جيد جدًا

33. أحمد أشرف توفيق إبراهيم مسعد القاهرة كلية اللغة العربية جيد جدًا

34. عبد الفتاح أيمن عبد الفتاح محمد القاهرة كلية التربية جيد جدًا

35. محمد عنبر محمد أمين القاهرة كلية التربية جيد جدًا

36. محمد شعبان محمد عبد العليم القاهرة كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية جيد

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتان شخصيتان حديثتان.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.