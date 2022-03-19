شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: حركة محليات تتضمن 130 قيادة بجميع المحافظات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات، والتى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي.

وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة ممثل مجلس الدولة .

وقال وزير التنمية المحلية إن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم 980، حيث تقدم على الموقع حوالى 1906، وبعد أن تم مراجعة وفحص ملفاتهم تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجارى .

وأوضح شعراوى أن المتقدمين الذين ستجرى المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات للمتقدمين للمسابقة منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

وقال "شعراوي" إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وفى السياق ذاته أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعلن خلال أيام قليلة الحركة السنوية للمحليات والتى تتضمن 130 قيادة محلية بجميع محافظات الجمهورية فى وظائف سكرتيرى العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والتى تتضمن أيضاً أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم فى المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة فى وظيفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، كما تتضمن نقل عدد من العاملين إلى دواوين عموم المحافظات .