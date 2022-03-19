شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة باردة وانخفاض بدرجات الحرارة يصل إلى 5 درجات بداية من الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الاثنين 21 مارس تتعرض البلاد لموجة باردة، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من الثلاثاء 22 مارس انخفاض فى درجات الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء بقيم تتراوح من 4 : 5 درجات .

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 01 .