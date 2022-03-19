شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تنفى إجراء تعديلات على جدول امتحانات رابعة ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الأنباء التى ترددت بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.التعليم تنفى إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مُوضحةً أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل، حيث سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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