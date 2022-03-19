أخبار مصر.. التعليم تنفى إجراء تعديلات على جدول امتحانات رابعة ابتدائى

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مراسم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التعليم: لن يتم رفع الغياب فى شهر رمضان والدراسة ستكون مستمرة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يتم رفع الغياب فى شهر رمضان، موضحة أن حضور الطلاب سيكون منتظم على أن تنظم المديريات مواعيد حضور وخروج الطلاب حسب الفترات الدراسية اليومية بكل مدرسة.

الهجرة تواصل تلقى أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا للدراسة بمصر يواصل الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا، اليوم الخميس، تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك بمقر وزارة الهجرة ، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم السبت وغدا الأحد، تحسن كامل في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكى التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا، كما دمرت مراكز إذاعية بالقرب من المدينة. أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 112 طفلا في أوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية على بلاده في 24 فبراير الماضي. السكة الحديد: وصول أول دفعة من القطارات المكيفة الأسبانية الجديدة الاثنين المقبل أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الاسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية الأثنين المقبل، حيث تضم أول دفعة ١٣ عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار. المدعى العام الأوكرانى: مقتل 112 طفلا بأوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية روسيا تعلن تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكى التابعة للجيش الأوكرانى

الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية اليوم وغدا ولا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة