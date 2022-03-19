شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة فى رمضان.. المديريات التعليمية تنظم حضور الطلاب وفق الفترات اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدراسة فى رمضان مستمرة والحضور ضرورى خاصة أنها ستعقد امتحانات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى مع استمرار المدارس فى شرح مقررات الفصل الدراسى الثانى وفق الجداول وتوزيع المناهج الدراسية، موضحة أن المديريات التعليمية تنظم حضور الطلاب وفق الفترات الدراسية اليومية.

وشددت المصادر، على أنه من المرجح أن تستمر ساعات الدراسة اليومية كما هى دون تغيير أو تعديل فى المدارس التى تطبق أكثر من فترة دراسية، لأن جدول الحصص فى المدارس التى تطبق أكثر من فترة دراسية مضغوط ومن ثم من الصعب تقليل زمن الحصة الدراسية لأكثر من ذلك.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أكدت عدم رفع الغياب عن الطلاب خلال شهر رمضان المبارك مع محاسبة أى طالب يتخطى المدة المحددة للغياب.

