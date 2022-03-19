شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الحربية تشارك مؤسسة ابنى للفئات الخاصة وأطفال التوحد تنظيم ماراثون رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطنى ومسئوليتها الاجتماعية فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة مؤسسات الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابنى للفئات الخاصة وأطفال التوحد فى تنظيم ماراثون رياضى تحت عنوان ( إجرى من أجل أطفال التوحد) .

شارك فى الماراثون الرياضى مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وفى نهاية الماراثون، نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة إبنى للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال ، مؤكداً على أن تنفيذ ماراثون (إجرى من أجل أطفال التوحد) يأتى فى إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.



الكلية الحربية ترحب بأطفال التوحد



مارثون رياضى بالكلية الحربية