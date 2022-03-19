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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: السيدات يحصلن على 14 مليار جنيه سنويا من "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية نادي الصيد التي أقيمت تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، وذلك في إطار احتفالات الدولة بالمرأة المصرية، حيث تم تكريم السيدات المتميزات والأمهات المثاليات لعام 2022 بنادي الصيد في حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف نهاد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة ومريم عثمان عضو مجلس الإدارة، وهبة ممدوح عضو مجلس الإدارة، وإيمان كريم عضو مجلس الإدارة، وعدد من الفنانات والإعلاميات.
وأكدت القباج، أن رئيس الجمهورية أنصف المرأة المصرية، التي تولت مناصب قيادية وتنفيذية في الدولة، فهناك دور ريادي للمرأة المصرية في مواقع العمل المختلفة، وكذلك في مواقع المسئولية المجتمعية، مشيرة إلي أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع، فهي المسئول عن تنشئة النصف الآخر التنشئة السليمة، مثمنة كذلك دور الرجل في حياة المرأة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية الأسرة المصرية، فالرجل والمرأة دورهما مهم لدورة الحياة.
وأعلنت القباج بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية في شهر مارس عن تخصيص ألف جنيه كدعم من وزارة التضامن التضامن الاجتماعي للسيدات العاملات بالنادي التي يبلغ عددهن 75 سيدة، بالإضافة إلي حصول كل سيدة عاملة علي عدد 2 كرتونة لشهر رمضان المعظم بإجمالي 150 كرتونة.
ومن جانبه، أكد المهندس عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، أن المرأة تمثل كل شيء للمجتمع المصري، مبديًا فخر النادي بعضوات النادي عبر تاريخه، خاصة أن دورهن واضح في النادي، موجهًا الشكر كذلك للسيدات العاملات بنادي الصيد الرياضي، مقدرًا الجهد الكبير المقدم من جانبهن.
وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالدور والمجهود الكبير الذي تقوم به وزيرة التضامن الاجتماعي، ودورها الكبير الذي يشهد له الجميع، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وأنشطة الوزارة المختلفة.
وأهدي غراب درع النادي لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لكافة الجهود التي تقوم بها في جهود وبرامج الوزارة المختلفة.