شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية حول جهود الإعلام العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة، حول جهود الإعلام العسكرى فى توضيح دور القوات المسلحة تجاة الأعمال الحربية والإرهابية .

بدأت الندوة باستعراض مهام إدارة الشئون المعنوية المختلفة والتى تنفذها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة لتعريف الطلاب بإسلوب عمل إدارة الشئون المعنوية فى تنمية الوعى المجتمعى وتوضيح الحقائق وتعظيم روح الولاء والانتماء، بالإضافة إلى إبراز جهود القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة مما يسهم فى تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصرى العظيم بمختلف فئاته وأطيافه .

وشملت الندوة عرض الفيلم التسجيلى " الشهيد خالد " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية والذى يتضمن محتوى إعلامي متميز يوضح أهمية دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الوطن ووحدة وتماسك الشعب المصرى ، واختتمت الندوة بجولة تفقدية داخل إدارة الشئون المعنوية وذلك للتعرف على مختلف الأقسام وطبيعة عملها .