شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لمواطنة تريد العلاج: "عينى وما حدش يعيط.. أُمّال إحنا موجودين ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية بالأمس.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مواطنات خلال الجولة، حيث سألهم الرئيس السيسي عن الأسعار لترد عليه مواطنة: "الحمد لله.. الأسعار كويسة الزيت والسكر والأرز وكل الأسعار كويسة"، ثم تحدث الرئيس السيسي مع مواطنة أخرى، التي قالت: "عاوزه اروح المستشفى.. عندي فتق"، ليرد عليها الرئيس السيسي: "عيني وألف لا بأس عليكي.. واحنا بنعمل للمصريين.. وعلي عيني حاضر".

ودخلت المواطنة في نوبة بكاء عقب حديث الرئيس السيسي وتأكيده على توفير العلاج اللازم، ليرد عليها الرئيس السيسي قائلا: "متعيطيش.. اوعى تعيطى.. اومال احنا موجودين ليه؟.. محدش يعيط ويعينا ربنا".

تحدث الرئيس السيسي مع إحدي السيدات، حيث كان يريد الرئيس السيسي الإطمئنان على الأسعار لترد عليها السيدة: "الأسعار كويسة للسلع متوفرة فى المنافذ"، ليرد عليها الرئيس قائلا: "قوليلى علشان لو فيه حاجة نعملها".