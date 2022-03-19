شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدين لا يعنى الانعزال عن الحياة بل هو فن تحقيق سعادة البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور بولنت أتشر عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا والوفد المرافق له، اليوم بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ورغبة المعهد في الاستفادة من تجربة الأوقاف المصرية في تدريب الأئمة والواعظات ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على ضرورة إرساء أسس التسامح وبناء الشراكات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد أيًّا كان دينهم أو ثقافتهم، من منطلق الإيمان بالتعددية وقبول الآخر، مؤكدًا أن من أهم محاور عملنا الدعوي بيان سماحة الأديان، والتأكيد على أن الدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودورنا أن نعمر الدنيا بالدين، فالدين لا يعني أبدًا الانعزال عن الحياة، إنما يحث على عمارة الكون وكل ما فيه صالح البلاد والعباد من منطلق أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله (عز وجل) ، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وعن مناهج الدراسة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، أشار وزير الأوقاف إلى أنه في جانب الدراسة الشرعية أكدنا على أهمية دور العقل في فهم النص ، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الإشكاليات الفكرية نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل، حيث تصدرت قضايا الأحكام الجزئية المناهج التعليمية والبحثية، على حساب الاهتمام بالقواعد الكلية ومناهج التفكير العقلي والمنطقي، مما جعلنا نؤكد ونلح في التناول والتأكيد على أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته، وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي، وأنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر ومعطيات ومتطلبات ما يقتضيه فقه بناء الدول.

هذا إلى إضافة العديد من البرامج التدريبية المتميزة التي نقدمها للأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية في مجال علم النفس، وعلم الاجتماع، واللغة العربية، ومهارات التواصل الإعلامي، إلى جانب الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي والأمن السيبراني، والدورات المتخصصة في مجال الحاسب الآلي للأئمة والواعظات.

من جانبه أعرب الدكتور بولنت أتشر عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا عن سعادته بهذه الزيارة مشيدًا بإصدارات وزارة الأوقاف العلمية في مجال الفكر المستنير والفهم الصحيح للدين والتي تم ترجمتها إلى اللغة الألمانية ، مبديًا رغبته في أن يتم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر لأئمة معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور بولنت أتشر والوفد المرافق له نسخًا من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة إلى اللغة الألمانية، وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغة الألمانية، كما أهدى وزير الأوقاف مكتبة جامعة أوسنابروك بألمانيا خمسة مجموعات من إصدارات سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الألمانية لتوضع في مكتبة الجامعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بإصدارات الأوقاف المصرية في مجال الفكر الوسطي المستنير.