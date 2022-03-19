شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعات وتطوير طريق المنصورية بالهرم وكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال .

أكد المحافظ علي ضرورة سرعه إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافه الجهات .

مشيراً أن الطريق سيكون إضافة مرورية هامه لذلك القطاع الحيوي خاصة بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الانفاق الخط الرابع.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير موجها مديرية الطرق وحي الدقي بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية والمتابعة مع الشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ووفقا للاشتراطات المحددة لها .

كما تتبع المحافظ أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية نطاق فيصل بحي الهرم، مؤكداً علي ضرورة إزالة كافة العوائق والتعديات علي الطريق العام .

وخلال الجولة تفقد محافظ الجيزة حاله النظافة بحي الهرم بمناطق كفر غطاطي وطريق المنصورية وأسفل الطريق الدائري مشدداً على رئيس حي الهرم وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات بذلك القطاع وعدم السملح بوجود آي مخلفات أو رتش مع محاسبة المقصرين في أداء واجبهم .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .