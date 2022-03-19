شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض للمشغولات اليدوية بمتحف حديقة الطفل بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وحسن موافي رئيس حي مصر الجديدة، معرض للمشغولات اليدوية بمتحف حديقة الطفل بمصر الجديدة، وذلك في إطار تفعيل مبادرات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعم وتفعيل المشروعات الصغيرة والمصنوعات اليدوية، لخلق جيل جديد من المصنعين والعمل على فتح فرص عمل للشباب والرجال و السيدات والقضاء على البطالة.

ويضم المعرض أكثر من 100 عارض للمصنوعات اليدوية المصرية وأسر منتجة وجمعيات أهلية وتم تنظيم الفاعليه بحديقه بمتحف الطفل بمصر الجديدة والدخول مجاني للزائرين ومنطقة ألعاب أطفال مجانية حضر الفاعلية.

وفى السياق تابع نائب محافظ القاهرة توزيع المواد الغذائية بالمرج، والتى تشمل توزيع 10 الاف كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة توزيع 250 الف كرتونة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي، على مستوى المحافظة.