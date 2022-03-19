شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تنفيذ 74 مدرسة حقلية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى بـ17 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، فقد تم خلال النصف الأول من شهر مارس، تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 74 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشرافالدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.

وقال الدكتور ياسر عبده حيمرى المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب إن تم تنفيذ هذه المدارس فى 17 محافظة وهى: أسوان، الأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والوادى الجديد.

شملت فعاليات هذه المدارس المحاصيل التالية: القمح (14 مدرسة)، والفول البلدى (4 مدارس)، والبصل(2 مدرسة)، والبطاطس(6 مدارس)، والطماطم (مدرسة واحدة)، وبنجر السكر (6 مدارس)، وقصب السكر( 2 مدرسة)، والخيار (5 مدرسة)، والفراولة( 5 مدارس)، ونخيل البلح (7)، والبازلاء(2 مدرسة)، والقطن (5 مدارس)، والفاصوليا (2 مدرسة)، والإنتاج الحيوانى والداجنى(4 مدارس)، والإستزراع السمكى (4 مدارس). ومطبقى المبيدات(3 مدارس)، وتدوير المخلفات الزراعية (2 مدرسة ).

وتضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، و العمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة ، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، و سوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفى الاستزراع السمكى فقد تم التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحه الحوض، وكيفية تغذية الأسماك في الاعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع، أيضا التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماك وكيفية معالجتها.

وفى مدارس محصول القطن تم توعية المزارعين بالأصناف الموصى بها في المحافظات المستهدفة، وطرق الزراعة، وتجهيز الأرض للزراعة. وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز علي طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم.

شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس 222 خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والأراضي والمياه والبيئة، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.