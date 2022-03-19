شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 22 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة قنا ، المجموعة: (الرابعة ، والخامسة) ، من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها ، وهم:

1. طه عبد الحميد عبد الرحيم أحمد قنا كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

2. عبد الرحمن حازم جاد الرب محمد قنا كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

3. محمد علي تمساح عطا قنا كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

4. عبد الرحمن يوسف أحمد جودة قنا كلية أصول الدين جيد جدًا

5. محمود فكري محمد الصابر بكري قنا كلية أصول الدين جيد جدًّا

6. إبراهيم عبد الشافي عباس يوسف قنا كلية أصول الدين جيد جدًّا

7. طارق منصور حسن علي قنا كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

8. مرتضى أبو الحجاج محمد سليمان علي قنا كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

9. محمد علام جاد عبد الله قنا كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًا

10. حازم محمد عبد العظيم أحمد قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا

11. محمود أحمد عبد الراضي عبد اللطيف قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا

12. حجاج محمد إبراهيم محمد قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا

13. محمود محمد حسين مصطفى قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

14. علي محمد الأنور جلال عبد المطلب قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

15. محمد فكري قرقار طيزل قنا كلية اللغة العربية جيد جدًا

16. عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحيم محمد قنا كلية اللغة العربية جيد جدًّا

17. أبو المجد خالد أبو المجد إسماعيل قنا كلية القرآن الكريم جيد جدًا

18. عادل عبد العزيز محمود محمد قنا كلية القرآن الكريم جيد جدًّا

19. ربيع علي حسن عبد المعطي قنا كلية التربية جيد جدًا

20. أحمد أبو بكر علي أبو بكر قنا كلية أصول الدين جيد

21. أحمد محمد عبيد سليمان قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

22. إبراهيم محمود محمد محمود قنا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيَّتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائيَّة حديثة.

- وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يُكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.