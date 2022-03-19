شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد 85 معدة نظافة بعد إصلاحها بالجهود الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اصطفاف 85 من معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة التى تم إصلاحها ورفع كفاءتها داخل ورش الهيئة بأيدى العمال والمهندسين العاملين بها، وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها محافظة القاهرة فى استغلال كافة الموارد والإمكانيات البشرية المتواجدة بها لترشيد الاستهلاك والاعتماد على الموارد الذاتية .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدتها على القيام بواجباتها فى تحسين جودة الخدمات المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة، أن التطوير الجاري حاليا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة وهو ما لاقى استحسان المواطنين، مشيرا إلى أن المحور الأساسي في تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة .

وثمن محافظ القاهرة جهود العاملين بالورش المتوسطة والورش الإنتاجية ، ووجه بأن يتولوا جميع أعمال إصلاح السيارات على مستوى الديوان العام، كما قرر صرف شهر بالإضافة لصرف 500 ألف جنيه مكافأة لهم على ما حققوه من عمل متميز أدى لتوفير مبالغ كبيرة كان يتم دفعها عند الإصلاح خارج الهيئة.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه في إطار الأعمال التي تقوم بها الهيئة لتعظيم مواردها المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تمكنت الورش المتوسطة والورش الإنتاجية من إصلاح 19 سيارة 2 طن و49 سيارة 4 أطنان و17 حاوية بالجهود الذاتية في أقل من 3 أشهر ضمن عملية رفع كفاءة وعمل العمرات الجسيمة وتحسين المظهر الخارجي للسيارات بأيدي مهندسي وفنيي الورش بالهيئة دون اللجوء الى الإصلاح الخارجي، حيث شملت الإصلاحات عمل عمرة للموتور وأعمال اللحام والسمكرة والدوكو .

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن الهيئة أصبحت قادرة على إصلاح جميع أعطال المعدات داخلها مما يحقق وفورات مالية كبيرة .