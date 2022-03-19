شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل البطريرك المارونى بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البطريرك البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والذى قدم إلى مصر فى زيارة تستغرق 5 أيام.

ومن المقرر أن يلتقى خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعددا من الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وذكر المركز "المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" فى بيان له مساء أمس، أنه كان فى استقبال الراعى لدى وصله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا ، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة ، والاباتي بيير نجم الاب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان ، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر ، والخوري نبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.