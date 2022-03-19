شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية فى المنيا تحتفل بعيد الأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب بيشوي ناثان، راعي كنيسة السيدة العذراء بأبوان، أقيمت أمس الجمعة، فعاليات الاحتفال بعيد الأم.

وتضمن اليوم العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على خدمة التربية الدينية بالرعية.

وفى سياق متصل، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أنط الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، تقد صباح اليوم، بالتهنئة لراهبات القديس يوسف البتول في ذكرى عيد شفيعهن.