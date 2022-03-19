"اعرف بلدك".. مبادرة "أصدقاء المدينة" بجامعة القاهرة لمعرفة المعالم التاريخية بالقاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت مبادرة "أصدقاء المدينة" بجامعة القاهرة تحت شعار "اعرف بلدك" زيارات لطلاب المدن الجامعية إلى أهم المعالم التاريخية والثقافية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالشباب، ولزيادة الروابط الاجتماعية بين الطلاب بالمدن الجامعية ورفع المستوى الثقافي للطلاب.

وتضمنت الزيارات في محافظة القاهرة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقلعة صلاح الدين، وقصر عابدين، وفي محافظة الإسكندرية تضمنت الزيارات مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومتحف الأحياء المائية، للتعريف بالحضارة المصرية وتاريخ مصر الحديث.

ونظمت مبادرة "أصدقاء المدينة" عددًا من المسابقات Online في دوري معلومات عن مصر سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر، ومسابقة بحوث عن المشروعات القومية الجديدة، ومسابقات أخرى في مجالات القصة القصيرة والرواية والمقال والشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة القرآن الكريم وتجويده، إلى جانب مسابقات فنية ورياضية واجتماعية لاختيار الطالب المثالي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مبادرة "أصدقاء المدينة" تأتي في إطار رفع وعي طلاب المدن الجامعية المغتربين والاهتمام بهم، وتغيير طرق تفكيرهم ورؤيتهم، والعمل على زيادة انتمائهم وولائهم للوطن وبناء وعيهم لمواكبة التغيرات والتحديات ليصبحوا مواطنين صالحين ومتميزين.

وأوضح الخشت أن مبادرة "أصدقاء المدينة" تهدف إلى اندماج الطلاب المغتربين في العمل العام والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن طلاب المدن الجامعية المشاركين في المبادرة يعملون على التواصل التبادلي والتنسيق مع زملائهم وإقامة المسابقات والمعارض، وحضور احتفالات وندوات ثقافية في المناسبات العامة.

وقال الدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، إن جامعة القاهرة اهتمت بالمدن الجامعية من خلال خطة تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية لتقديم خدمات طلابية متميزة في السكن من إقامة وتغذية ورعاية اجتماعية وأنشطة طلابية مختلفة.

وأضاف عمر أن مبادرة "أصدقاء المدينة" تسعى إلى زيادة الروابط الاجتماعية مع طلاب المدن الجامعية ورفع مستوى الوعي الثقافي لديهم، وتعريفهم بالحضارة المصرية عبر التاريخ، مشيرًا إلى تنظيم العديد من الرحلات التعريفية للطلاب لمعرفة المعالم التاريخية والثقافية لبلدهم، والزيارات للمشروعات القومية، وتنظيم العديد من المسابقات في المجالات المختلفة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية.