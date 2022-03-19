ضبط هواتف وساعات ذكية على جسد راكبة قادمة من الشارقة بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي هواتف محمولة وساعات ذكية، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها وعلى جسدها لتهريبها فور وصولها من الإمارات، وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على طائرة العربية، رحلة رقم 620، اشتبه حسن شرف، مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية، أثناء محاولتها الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم راغب مأمور الفحص، وتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة، وبالعرض على أحمد نبيل عبدالعظيم، مدير الحركة، قام بتكليف مجدي عزت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، وقامت شيماء علي عبدالعزيز، مأمورة الجمرك بتفتيشها ذاتيا، وتبين وجود 12 هاتف محمول ماركة آيفون و2 ساعة آبل ووتش مخبأة داخل حقائب الراكبة، و10 هواتف ماركة آيفون مخبأة على جسم الراكبة.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام جمارك الركاب، بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.