الكلية الحربية تشارك في تنظيم ماراثون رياضي "أجرِ من أجل أطفال التوحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شاركت الكلية الحربية مؤسسة "ابني" للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان (أجرِ من أجل أطفال التوحد).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني؛ خصوصاً مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية، وعدد كبير من المواطنين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ونقل اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، في نهاية الماراثون، تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لمؤسسة "ابني" للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال، مؤكداً أن تنفيذ ماراثون (اجرِ من أجل أطفال التوحد) يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكل فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.