ضبط هارب من 531 سنة سجن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، هارب من تنفيذ 249 حكم قضائي بالحبس 531 سنة في القاهرة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لصناعة الورق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 249 حكم حبس جزئي ومستأنف "شيكات" بإجمالي عقوبات بالحبس 531 سنة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.