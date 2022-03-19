سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمول في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي لسرقة هواتف المحمول والإتجار فيها، بحوزتهم 33 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص قام بسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف مترجلاً" والتصرف فيهم بالبيع لدى (عميليه – سيئي النية) حيث أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (عدد 33 هاتف محمول ماركات مختلفة) أقر بشرائهم من المتهم.

وبتطوير مناقشة المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى عدد 7 من مالكي الهواتف المحمولة المستولى عليها وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.