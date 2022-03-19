شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: التجربة المصرية فى إدارة جائحة كورونا رائدة ومميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن التجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا رائدة ومميزة وكانت عبارة عن مثلث تبنته الدولة، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس هذه المنظومة، إضافة إلى الحكومة واللجنة العليا وكل الجهات في مصر.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "مصر استطاعت أن تعبر هذه الأزمة بكل مكوناتها، والرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقديره وحبه واعتزازه للأطباء على الدور البطولي الذي قاموا به".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: "هناك طفرة في تجهيز البنية التحتية المؤسسية لكل المستشفيات التي ساهمت في إدارة الأزمة وعلاج إصابات كورونا سواء كانت مستشفيات حكومية أو مستشفيات جامعية وبعض المستشفيات الخاصة، ولم نعاني من أزمة في الأدوية، وساهمت الـ152 شركة أدوية في مصر في كل ما تحتاج إليه الدولة"، مشددا على أن مصر لم تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بإتاحة أجهزة التنفس الصناعي خلال أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع مخزونها بشكل يومي، إضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: "عملنا في محوري الوقاية والعلاج، وعندما عُرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية الأزمة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات جرى تجهيز المدن الجامعية بالكامل خلال 10 أيام لاستيعاب آلاف الحالات، كما جرى تدشين المستشفيات الميدانية بسعة هائلة بها كل الإمكانيات".