شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية والنقل تبحثان توفير أتوبيسات تعمل بالطاقة الجديدة بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل البري .

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، والفريق كامل الوزير، آخر مستجدات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعديات عَلِي الأراضي والمرافق التابعة لهيئة السكك الحديدية في المحافظات ومن بينها محافظة المنوفية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتصدي للتعديات على مستوي الجمهورية، حيث تم تشكيل لجان من وزارنى النقل والتنمية المحلية والسكة الحديد والمحافظات لمتابعة حالات التعدي التى تم حصرها .

كما شهد اللقاء أيضاً التنسيق الجارى بين الوزارتين لفض التشابكات بين الوحدة المحلية بمدينة الخطاطبة وشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبحري، حيث تم الاتفاق على إنهاء كافة التشابكات الموجودة بين هيئات وشركات وزارة النقل ومحافظة المنوفية وكذا العمل على توفير مواقف لأتوبيسات شركة غرب الدلتا لخدمة المواطنين من أهالى المحافظة .

وبحث وزير التنمية المحلية ووزير النقل كذلك الترتيبات الجارية بين الوزارتين فيما يخص التحضير توفير حوالى 300 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية لنقل الوفود والمشاركين فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 والذى ستسضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم حيث سيتم بالتعاون مع هيئة النقل العام فى إطار منظومة وسائل النقل صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء مستدامة ، كما بحث اللقاء التنسيق لتحديد آلية تشغيل تلك الأتوبيسات بعد انتهاء مؤتمر المناخ فى المحافظات السياحية وعلى رأسها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء .

واستعرض اللواء محمود شعراوى والفريق كامل الوزير خلال الاجتماع ملف تطوير مزلقانات السكة الحديدية وكبارى المشاه فى المحافظات وإزالة بعض التعديات التى تعيق أعمال التطوير بالتنسيق مع المحافظات ومن بينها ( الأكشاك – الأسواق العشوائية – المبانى .. ألخ ) وكذا توفير الإضاءة اللازمة لتلك المزلقانات والمنطقة المحيطة بها لتسهيل الرؤية وحركة السكة الحديد والمواطنين .

كما ناقش وزير التنمية المحلية ووزير النقل مستجدات مشروع خدمات النقل الجماعى لإيجاد منظومة نقل جماعى منظم وآمن للمواطنين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع فى محافظتين جديدتين خلال الفترة الجارية وهما الشرقية والمنوفية بعد أن تم الإنتهاء من المشروع فى 5 محافظات خلال الفترة الماضية .