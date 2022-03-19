شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية اليوم وغدا ولا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم السبت وغدا الأحد، تحسن كامل في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، عدم الانخداع في الارتفاع المؤقت لانه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة باردة أخري بداية من يوم الاثنين القادم 21 مارس وتستمر لعدة أيام أخري.

يأتي ذلك بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد موجة شديدة البرودة؛ استمرت لعدة أيام وانخفضت علي إثرها درجة الحرارة وصلت علي القاهرة 14 درجة وكسرت حاجز 10 درجات ليلا.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 01 .