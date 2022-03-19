شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكى التابعة للجيش الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكى التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا، كما دمرت مراكز إذاعية بالقرب من المدينة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مهبط للطائرات القتالية في مدينة "لفيف" الأوكرانية ومخازن للذخيرة والمعدات العسكرية في ضواحي مدينة "نيكولاييف"، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف "إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 184 طائرة مسيرة و1412 دبابة ومدرعة و142 راجمة صواريخ، و542 مدفع ميداني، و1211 مركبة عسكرية".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.