شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى العام الأوكرانى: مقتل 112 طفلا بأوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 112 طفلا في أوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية على بلاده في 24 فبراير الماضي.

من جانبها قال وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول، مؤكدة فقدان الوصول إلى بحر أزوف بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول.

ومنذ قليل دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط دعوات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، بلقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من ناحية أخرى، قال انفصاليو دونيتسك: "سيطرنا على مدينة مارينكا غربي الإقليم بعد استهداف القوات الأوكرانية بضربات دقيقة"، موضحين أنه سيتم فتح ممر إنساني لإجلاء الرعايا من المنطقة.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.