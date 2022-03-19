فى الذكرى الـ33.. 7 محطات فى رحلة مصر لاستعادة طابا (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون، اليوم السبت، بالذكرى الـ33 لتحرير واسترداد طابا، حيث رفع علم مصر على أرض طابا معلنا نداء السلام وتحرير كامل التراب المصرى، بعد الانتصار الكبير فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 بجانب الانتصار الدبلوماسى فى معركة التحكيم الدولى عام 1988.

ووفقا للدكتور مفيد شهاب رئيس الفريق القانونى لاسترداد طابا، فقد خاضت مصر مفاوضات استغرقت أعواما عديدة ولجأت إلى التحكيم الدولى، حتى تمكنت من الحصول على حكم فى 29 سبتمبر عام 1988 باسترداد طالبا ورأس النقب، واستلمت مصر طابا فعليا ورفع العلم فيها فى 19 مارس 1989، حيث استغرق الأمر 6 أشهر مع إسرائيل للاتفاق على طريقة التسليم بعد الحصول على حكم يجبر إسرائيل على الانسحاب وتسليم المدينة المصرية.

الإنفوجراف التالي يستعرض 7 محطات فى رحلة تحرير طابا واستعادة مصر كامل سيطرتها على حدودها.