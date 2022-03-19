شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس لطلاب أولى ثانوى: ضرورة حضور الامتحان التدريبى غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى غدا الأحد، نبهت المدارس الطلاب بضرورة شحن التابلت بالكهرباء والتأكد من وجود تطبيق منصة الامتحان Swift Assess، وشحن شريحة البيانات احتياطيا واحضار قلم التابلت لاستخدامه في التدريب، كما شددت المدارس على الطلاب بحضور الامتحان التدريبى للتأكد من جاهزية التابلت المدرسى وكذلك جاهزية الشبكات.

وقالت الوزارة إنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي كما تولت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، كما أرسلت الوزارة التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت خلال الفترة الماضية، كما وجهت الوزارة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وشددت على أنه تم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية، كما أكدت استعداد الطلاب للامتحانات حيث تم تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات و توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.