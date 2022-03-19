شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو يستقبل مواطنين غادروا أوكرانيا عبر الأراضى الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مجموعة من المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم السبت - أن اللقاء يأتى في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول.

وعبر المواطنون خلال اللقاء عن تقديرهم للجهود التي بذلتها سفاراتنا المعنية، وكذا السلطات الروسية في إجلائهم واستضافتهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف.

يذكر أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي، وسفارتنا في أوكرانيا، والجالية المصرية في أوكرانيا كذلك، لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية منذ إجلائهم من أوكرانيا لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن.