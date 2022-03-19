شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح الملتقى التوظيفى لتوفير فرص عمل للخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت جامعة عين شمس، منذ قليل، فعاليات الملتقى التوظيفي للجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، وممثلين عن وزارات القوى العاملة والاتصالات.

ويأتى الملتقى في إطار سعي جامعة عين شمس كجامعة رائدة ضمن كبرى الجامعات المصرية لتوفير أفضل الفرص لطلابها وخريجيها بالسوق المصري.

كما يأتى الملتقى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ويشارك بالملتقى اكثر من 50 شركة ومؤسسة من كبرى الشركات والمؤسسات في المجالات المختلفة.

ويهدف الملتقى إلى خدمة طلاب السنة الثالثة والرابعة والخريجين بمختلف الكليات لإيجاد فرص عمل وتدريب مرتبطة بمجالهم.

وأكد الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع، أن الجامعة لن تبخل بمد يد العون لطلابها، لافتا إلى أنه من هنا جاء حرص الجامعة على تأسيس مركز التوظيف ليخدم الطلاب فى مسارهم المهني، موضحا أن الملتقى يأتى بمشاركة كبرى الشركات التعليمية بهدف إتاحة الفرص المناسبة لطلاب الجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، أن مركز التوظيف هو أحد أذرع الجامعة لإحداث تغيير فى المجتمع، لافتا إلى الدور الهام الذى يلعبه مركز التوظيف فى إعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير فرص التدريب المختلفة .

ومن جانبه قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس كجامعة رائدة ضمن كبرى الجامعات المصرية لتوفير أفضل الفرص لطلابها وخريجيها بالسوق المصري.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن مركز التوظيف للجامعة يعتبر مركز رائد ومعنى على مدار العام بتلقى أفكار وتأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل وهو ما سيكون له مردود على المستوى الدراسى من إضافة المهارات اللازمة لسوق العمل، لافتا إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء جامعة جديدة قائمة على الدراسات البينية، موضحا أن هذا الملتقى سيكون تقليدا سنويا تعكف على تنظيمه الجامعة ليكون اكبر ملتقى التوظيف فى الشرق الأوسط قريبا .