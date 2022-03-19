شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عدم الجمع بين حافز تطوير التعليم والإدارة المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم الجمع بين حافز تطوير التعليم المقرر لأعضاء هيئة التدريس وحافز الإدارة المدرسية، موضحة أنه يقتصر الصرف على حافز الإدارة المدرسية فقط.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت صرف حافز معلمى الصف الرابع الابتدائى لكل من يقوم بالتدريس ألفعلى بالصف الرابع الابتدائى سواء كان أصليا أو منتدبا ندب كلى أو جزئى أو مكلف أو مأمورية ، وذلك للمواد الأساسية أو مواد الأنشطة الواردة بالقرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021.

وقالت الوزارة فى خطاب لها: يصرف الحافز طبقا للكتاب الدورى رقم 30 الصادر فى 30 اغسطس 2021 عن قطاع الأمانة العامة ويكون الصرف بداية من العام المإلى 2021 / 2022 ، ويحسب الحافز طبقا لعدد الحصص ألفعلية التى تؤدى داخل فصول الصف الرابع الابتدائى من أساسى النصاب ألفعلى لكل معلم طبقا لما ورد بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاته حيث يتم حساب عدد الحصص ألفعلية مقسومة على الحساب القانونى فى قيمة الحافز.

وتابعت الوزارة: يصرف الحافز للفئات التالية معلمى مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر ، والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 شرط تقديم المستندات الدالة ، ويصرف للمكلفين بالعمل بالمدارس اليابانية طبقا للكتاب الصادر عن نائب وزير التربية والتعليم بتاريخ 23 اغسطس 2021.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لحافز موجهى الصف الرابع الابتدائى ، يتم صرف الحافز لموجه المادة والموجه الأول بالإدارة التعليمية والموجه العام بالمديرية التعليمية سواء كان أصليا أو منتدبا أو مكلف ويصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التى يؤديها خلال الشهر إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا والمعتمدة من الموجه الأول بالإدارة ، وبالنسبة للموجه الأول بالإدارة التعليمية.

وأكدت الوزارة أنه يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهريا وبما يتناسب مع طبيعة عمله فى النظام التعليمى الجديد ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناء على تقارير الموجه العام ، وبالنسبة للموجه العام بالمديرية: يلتزم بمتابعة أعمال الموجهين الأوائل فى الادارات التعليمية بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمى الجديد للمدارس ، على أن يقوم مديرى المديرية أو من يفوضه بتحديد صرف نسبة الحافز لموجهى الإعاقة بكافة أشكالها المتابعين لمنظومة التعليم الجديدة ، ويصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات طبقا لآخر صرفية فى أيام الدراسة.