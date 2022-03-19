لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم وغدا تشهد استقرارا في الأحوال الجوية حيث يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، السبت، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل يبدأ فصل الربيع، لكن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بشكل ملحوظ، حيث نعود للأجواء الباردة نهارا، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وحذرت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الانخداع في درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس اليوم وغدا، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس الشتوية والانخداع في حالة الطقس.

وأضافت منار غانم، أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية، وأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة، ستكون بين 17 إلى 18 درجة، والصغرى تصل إلى 8 درجات، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: "سيكون هناك فرص سقوط أمطار متفرقة على السواحل الشمالية، ومن يوم الأحد حتى الثلاثاء ستكون هناك أمطار على محافظات الوجه البحري، ستمتد إلى بعض المناطق المتفرقة على القاهرة.