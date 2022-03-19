براتب 22 ألف جنيه.. بدء قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، تتضمن فرص العمل بدل السكن وتذكرة السفر، علما بأنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار سعفان إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من يوم غدا الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر الساري.

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.