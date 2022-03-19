فوائد زراعة القصب بالشتلات.. تعرف عليها فى 8 معلومات

القاهرة - سامية سيد - منذ أيام وضع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حجر الأساس لإقامة محطة وادي الصعايدة على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم "غرس ربيعي وخريفي" بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.

وهناك فوائد عديدة لزراعة القصب بالشتل تعود على الفلاح وعلى الدولة لذلك تتبنى الدولة حملة قومية للتحول من نظام الزراعة التقليدي لنظام الزراعة بالشتلات نتعرف عليها فى التقرير التالى: