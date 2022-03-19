شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زراعة القصب بالشتلات.. تعرف عليها فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منذ أيام وضع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حجر الأساس لإقامة محطة وادي الصعايدة على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم "غرس ربيعي وخريفي" بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.
وهناك فوائد عديدة لزراعة القصب بالشتل تعود على الفلاح وعلى الدولة لذلك تتبنى الدولة حملة قومية للتحول من نظام الزراعة التقليدي لنظام الزراعة بالشتلات نتعرف عليها فى التقرير التالى:
1- إنتاج عالٍ وبتكاليف أقل.
2- توفر تكاليف الطاقة المستخدمة.
3- تسمح بتحميل محاصيل أخرى مع زراعات الغرس والخلفات.
4 - يساهم في ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% مقارنة بالزراعة التقليدية.
5- ترفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%.
6 - تزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 إلى 55 طنا.
7- تخفض من تكاليف الزراعة.
8- يتم استخدام الميكنة من الزراعة إلى الحصاد.