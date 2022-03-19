شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 664 شابا وتلقى 54 شكوى عمالية بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 664 شاباً، منهم اثنين "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 893 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 22 ألف جنيه لـ 11 عامل منح مولود جديد، و3 منحة زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ 2 عمال لعمل عمليات جراحية صغري وكبري، فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، و600 كارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 199 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعقد 4 ندوات توعية ، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 15 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكاوى ، و 16 شكوى ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة ، وإعادة التفتيش على 63 منشأة ، وأسفر عن تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وبحث شكوي ،وإجراء 47 قياس لـ 11 منشأة ، وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية في مجال مهارات اللغة الإنجليزية بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .