شكرا لقرائتكم خبر عن فى 30 صورة.. سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة بمعرض أهلاً رمضان بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معرض أهلاً رمضان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، توفير كافة أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن للأهالى بأسعار مخفضة قبل أيام قليلة من دخول شهر رمضان المبارك، حيث يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء المنتجات التموينية للشهر الكريم بأسعار مخفضة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة افتتاح معارض أهلاً رمضان بمدن الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بافتتاح معارض أهلا رمضان بجميع محافظات الجمهورية، وزيادة نسبة التخفيضات حتى يتمكن المواطنين من الحصول على السلع بأسعار مخفضة ، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار في متناول الجميع.

وأضاف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم يوم الخميس الماضي، إفتتاح معرض أهلا رمضان بمركز إسنا جنوب الأقصر والمقام بشارع أحمد عرابي بجوار السنترال القديم، حيث أن المعرض يحوى جميع أنواع السلع الغذائية، والاستراتيجية، والمنظفات، واللحوم والدواجن المجمدة، وياميش رمضان، والجبن بأنواعه، والعصائر، وجميع السلع التي يطلبها المواطن بنسبة تخفيضات من 20 إلى 30 % عن أسعار السوق، بمشاركة السلاسل التجارية الكبرى، وتوجد اللحوم البلدية بسعر 125 جنيه للكيلو، ويقام المعرض على مساحة 150 متر مربع وعدد العارضين 12 شركة وعارض.

وأكد وكيل وزارة التموين على توافر كافة السلع حتى نهاية شهر رمضان، والتأكيد على العارضين أن يواصلوا إمداد المعرض بالسلع التى تنفذ اولا بأول، مع ضرورة تنويع السلع وعرض جميع المنتجات بأنواعها المختلفة، مشدداً على أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر رمضان، بخلاف قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع لوزارة التموين، وقيام المعارض بجميع مراكز المحافظة الخاصة بوزارة التموين والداخلية والقوات المسلحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والسلاسل التجارية.



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