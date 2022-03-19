شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الهجرة والتعليم العالى فى استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا، بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر، والتي انطلقت يوم 14 مارس الجارى، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” أبرز الضوابط والشروط لقبول الطلاب فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية كما يحق للطلاب الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر:

1- قبول الطلاب فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج.

2- اجتياز الطلاب للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

3- إجراء اختبار قياس مستوى للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجرى لطلاب كليات القطاع الصحى "الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

4- التقدم سيكون مباشرا إلى الجامعات الخاصة وفقا للتخصص الذى يرغب فيه الطالب.

5- يقدم الطالب ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022.



6- تقديم شهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي وذلك خلال مهلة 3 شهور.

6- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.