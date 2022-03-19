شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن يتم رفع الغياب فى شهر رمضان والدراسة ستكون مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يتم رفع الغياب فى شهر رمضان، موضحة أن حضور الطلاب سيكون منتظم على أن تنظم المديريات مواعيد حضور وخروج الطلاب حسب الفترات الدراسية اليومية بكل مدرسة.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

وانطلق السبت 19 فبراير الماضى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، مواعيد امتحانات نهاية العام، بالفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات للترم الثانى تبدأ 7 مايو 2022، والدراسة مستمرة حتى هذا التاريخ على أن يخصص الأسبوع الأخير من الترم الثانى للمراجعة قبل انطلاق الاختبارات فى مواعديها المحددة بـ" 7 مايو المقبل"، موضحة أن المديريات والإدارات تضع جداول الامتحانات فى نهاية العام.

