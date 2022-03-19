شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 65 رحلة طيران دولية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، 65 رحلة طيران دولية أسبوعية بواقع زيادة في الوصول الالماني والايطالي عن الأسبوع الماضي، حيث يستقبل المطار ضمن الرحلات الوافدة رحلات من 8 دول اوروبية.

وكشفت جداول رحلات الوصول الوافدة لمطار مرسى علم الدولى أن من المقرر أن يستقبل المطار بداية من اليوم السبت 62 رحلة دولية اوربية والرحلات الداخلية تصل إلي 3 رحلات.

كما كشفت جداول رحلات الطيران أن من بين الرحلات الوافدة 3 من بلجيكي 4 من هولندي، و9 من ايطاليا، 14 رحلة من ألمانيا، و14 من التشيك، وكذلك 14 رحلة من بولندا 3 رحلة سويسرا، 3 من مصر للطيران، ورحلة من ليتوانيا .