شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانى الثانوى.. ضوابط وإجراءات التحويل من شعبة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من حق الطالب المقيد بالصف الثانى الثانوى ويرغب فى التحويل من الشعبة العلمية إلى الأدبية، أو من الأدبية إلى العلمية متاح له بشرط عدم دخول امتحان الترم الثانى من العام الدراسى الجارى على أن يدخل امتحانات الشعبة الأخرى التى تم التحويل إليها في شهر أغسطس.

وشددت المصادر على أن الطالب الذى قام بتغيير الشعبة، من علمي لأدبي، سيمتحن فى مناهج الشعبة الأدبية كاملة، وليس مناهج الترم الثاني فقط وهذا ينطبق أيضا على الراغب في التحويل من أدبي لعلمي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن المواد الدراسية لطلاب الصف الثانى الثانوى تشمل:

- مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية:-



مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: اللغـة العربيـة - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبيـة الثانيـة - الرياضـيات "الجبـر ، التفاضـل وحساب المثلثات".

- مواد دراسية لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية - التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان" - الكمبيـوتر وتكنولوجيـا المعلومـات - التربية الرياضية".

وأوضحت الوزارة هناك مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (الفيزياء -الكيمياء - الأحياء - تطبيقات رياضية"، مضيفة: توجد مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتـضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: التاريخ - علم النفس والاجتماع - الجغرافيـا - الفلسفة والمنطق.



وأكدت الوزارة، أنه توجد مواد التربية المهنية للطلاب بشعبتيه العلمية والأدبية وهى" تكنولوجيـا الـصناعة - تكنولوجيـا الزراعـة - تكنولوجيـا إدارة الأعمـال والمشروعات، ويختار منها الطالب مادة واحدة يدرسـها ويمـتحن فيهـا عمليـا وتحريريا، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، موضحا أنه تدرس كل المواد الدراسية والأنشطة لطـلاب الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية على مدار العـام الدراسـى بفصليه الدراسيين الأول والثانى.

