شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتقديم ضمن الفنادق الصديقة للبيئة والحصول على العلامة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك آليات لتحول الفنادق الموجودة بمدينة شرم الشيخ لمنشآت صديقة للبيئة، ومعايير لكيفية إنشاء إدارة بيئية بكل فندق، من أجل تنفيذ كل الاشتراطات البيئة، والمناخية، للتحول نحو السياحة الخضراء، حيث إن هناك أهمية لتحول كافة الفنادق لمنشآت صديقة للبيئة، بما لها من دور فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال هذا التقرير يتم رصد الخطوات اللازمة نحو التحول للسياحة الخضراء وطريقة التقديم لتكون الفنادق صديقة للبيئة من خلال 4 خطوات.
1- التقدم لغرفة المنشآت الفندقية بطلبات التحول لمنشآت صديقة للبيئة.
2- التوقيع على استمارة البيانات الخاصة بالمنشأة الفندقية.
3- سداد الرسوم المقررة.
4- ترسل الغرفة مدربين لتعريف الفندق بالإجراءات اللازمة نحو التحول للسياحة الخضراء، وتدريبهم على كيفية القيام بذلك.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والسياحة، منحت كل المنشآت الفندقية بشرم الشيخ، مهلة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، للحصول على شهادة بأنها منشأة صديقة للبيئة، حيث أنه لابد من الانتهاء من ذلك خلال الـ6 شهور المقبلة، لتكون مدينة شرم الشيخ، المدينة الأولى التي سيتم تحويلها لتكون صديقة للبيئة، وبعدها سيتم تحويل كل المدن السياحية المصرية، وبحلول عام 2030 ستكون كافة فنادق مصر تنفذ ممارسات السياحة الخضراء.