شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتقديم ضمن الفنادق الصديقة للبيئة والحصول على العلامة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك آليات لتحول الفنادق الموجودة بمدينة شرم الشيخ لمنشآت صديقة للبيئة، ومعايير لكيفية إنشاء إدارة بيئية بكل فندق، من أجل تنفيذ كل الاشتراطات البيئة، والمناخية، للتحول نحو السياحة الخضراء، حيث إن هناك أهمية لتحول كافة الفنادق لمنشآت صديقة للبيئة، بما لها من دور فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال هذا التقرير يتم رصد الخطوات اللازمة نحو التحول للسياحة الخضراء وطريقة التقديم لتكون الفنادق صديقة للبيئة من خلال 4 خطوات.

1- التقدم لغرفة المنشآت الفندقية بطلبات التحول لمنشآت صديقة للبيئة.

2- التوقيع على استمارة البيانات الخاصة بالمنشأة الفندقية.

3- سداد الرسوم المقررة.